На Донбассе мужчина застрелил трех соседей и покончил с собой

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В Северске Донецкой области произошло тройное убийство – мужчина возле собственного двора из ружья застрелил трех соседей. После содеянного он покончил с собой.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, около полуночи 26 декабря к ним обратилась женщина, которая услышала выстрелы в соседнем дворе. Выяснилось, что перед трагедией соседи поссорились. К 35-летнего мужчине пришли соседи, и во время конфликта хозяин открыл огонь из охотничьего ружья. Трое мужчин погибли на месте.

После содеянного мужчина с того же ружья выстрелил в себя и погиб. Жертвам стрелка было 52, 56, 60 лет.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается едва ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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