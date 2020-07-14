На Донбассе поймали с поличным торговца взрывчаткой

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

В Луганской области задержали жителя города Рубежное в момент сбыта взрывчатки.

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Как рассказали в пресс-службе облполиции, правоохранители изъяли у него тротиловую шашку и деньги, полученные за продажу боеприпаса. Известно, что 25-летний мужчина был ранее судим за кражи и грабеж.

"В рамках открытого по данному факту уголовного производства проводятся необходимые следственные действия. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали торговца взрывчаткой и боеприпасами. Задержали подозреваемого с поличным во время очередного сбыта. А в Житомирской области задержали банду торговцев оружием. "Товар" мужчины сбывали местным криминальным авторитетам.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактникаодной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.

А в Запорожье экс-боец Беркута попался на торговле оружием – смотрите видео:

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