На Донбассе поймали с поличным торговца взрывчаткой

В Луганской области задержали жителя города Рубежное в момент сбыта взрывчатки.
Как рассказали в пресс-службе облполиции, правоохранители изъяли у него тротиловую шашку и деньги, полученные за продажу боеприпаса. Известно, что 25-летний мужчина был ранее судим за кражи и грабеж.
"В рамках открытого по данному факту уголовного производства проводятся необходимые следственные действия. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", – говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали торговца взрывчаткой и боеприпасами. Задержали подозреваемого с поличным во время очередного сбыта. А в Житомирской области задержали банду торговцев оружием. "Товар" мужчины сбывали местным криминальным авторитетам.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактникаодной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
А в Запорожье экс-боец Беркута попался на торговле оружием – смотрите видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк