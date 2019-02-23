На Донбассе на КПП "Еленовка" подорвался микроавтобус: два человека погибли

Еще один человек в результате взрыва получил ранения, в тяжелом состоянии он находится в больнице

На Донбассе на КПП "Еленовка" подорвался микроавтобус: два человека погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/150/13c/5c715013c6d42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/150/13c/5c715013c6d42.jpg 2019-02-23T15:52:00+02:00 Донбасс Еще один человек в результате взрыва получил ранения, в тяжелом состоянии он находится в больнице

На Донбассе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский микроавтобус. Из-за взрыва погибли два человека, сообщил руководитель представительства так называемой "ДНР" Руслан Якубов.

Как сообщают ресурсы боевиков, по предварительной информации, взрыв прогремел при пересечении нейтральной зоны из Украины в "ДНР", когда микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу. Взрывное устройство могло быть заложено на обочине.

В результате взрыва погибли два человека, еще один – пострадал.

"По уточненным данным, в результате происшествия двое мирных граждан погибли, один ранен. Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать — в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице", – рассказал Руслан Якубов.

Напомним, не так давно на оккупированной части Донецкой области взорвался грузовой автомобиль с оружием и боеприпасами. Кроме того, ранее на одной из позиций боевиков произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще один получил ранения.

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