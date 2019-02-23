На Донбассе на КПП "Еленовка" подорвался микроавтобус: два человека погибли
Еще один человек в результате взрыва получил ранения, в тяжелом состоянии он находится в больнице
На Донбассе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский микроавтобус. Из-за взрыва погибли два человека, сообщил руководитель представительства так называемой "ДНР" Руслан Якубов.
Как сообщают ресурсы боевиков, по предварительной информации, взрыв прогремел при пересечении нейтральной зоны из Украины в "ДНР", когда микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу. Взрывное устройство могло быть заложено на обочине.
В результате взрыва погибли два человека, еще один – пострадал.
"По уточненным данным, в результате происшествия двое мирных граждан погибли, один ранен. Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать — в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице", – рассказал Руслан Якубов.
Напомним, не так давно на оккупированной части Донецкой области взорвался грузовой автомобиль с оружием и боеприпасами. Кроме того, ранее на одной из позиций боевиков произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще один получил ранения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе на КПП "Еленовка" подорвался микроавтобус: два человека погибли". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На полигоне в Киевской области прогремел взрыв: ранены два солдата
Двух "срочников" доставили в госпиталь Министерства обороны и оказали квалифицированную медицинскую помощь
Солдаты подорвались из-за гранаты на полигоне в Киевской области – версия прокуратуры
По факту ЧП открыто уголовное производство