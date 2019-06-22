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На Донбассе на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина

22 июня, 14:36

По предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.

На Донбассе на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" умер мужчина, сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"На КПВВ Станица-Луганская скончался мужчина 1949 г.р., он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи и не смогли ничего сделать", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта. 

Напомним, что в апреле у КПВВ "Новотроицкое" у пожилого мужчины случился инфаркт, медики констатировали смерть. Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал).

Ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

Также сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Кроме того, во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.

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Тег смерть, Донбасс, инсульт

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Сегодня

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