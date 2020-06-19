На Донбассе на мине подорвались бойцы ВСУ: есть раненые

Военнослужащих уже эвакуировали в лечебное учреждение

На Донбассе вблизи населенного пункта Новотошковское украинские военнослужащие подорвались на мине. Два бойца ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.

Раненным бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Обстоятельства происшествия выясняются", – добавили в штабе.

Напомним, 18 июня российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Оккупанты ударили по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Из-за вражеского огня один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

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Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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