Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности

Сегодня, 12:59

Неподалеку от представителей миссии произошел взрыв, и им пришлось быстро покинуть линию разграничения

Патруль ОБСЕ
Патруль ОБСЕ. Фото: Facebook
На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg Донбасс Неподалеку от представителей миссии произошел взрыв, и им пришлось быстро покинуть линию разграничения

В районе населенного пункта Золотое, что в Луганской области, наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне обстрела, который устроили боевики. Тем самым оккупанты грубо препятствовали работе мониторинговой миссии. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

4 февраля пятеро сотрудников патруля СММ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе города Золотое (к западу от Луганска) для осуществления мониторинга ситуации безопасности.

"В период между 10:25 и 10:30 два члена патруля, которые находились у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-востоку. В 10:30, когда они уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились. Взрывы сопровождались пламенем, дымом и с разлетом сажи и снега", – говорится в сообщении.

Читайте также

В ООС отметили, что патруль сразу переместился примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2 (Карбонит, на запад от Луганска) и между 10:40 и 10:50 зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возрастала. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Напомним, недавно российские военные угрожали наблюдателям ОБСЕ. 20 января во время полета БПЛА наблюдателей над оккупированными районами Луганской области, неподалеку от поселка Софиевка наблюдатели потеряли с ним связь, а оккупанты угрожали сбить беспилотник.

Как сегодня сообщалось, вблизи Луганска замечено много техники боевиков. Наблюдатели заметили вблизи поселков Мирное и Белое десятки единиц танков и артиллерии различного типа, что идет в нарушение Минских договоренностей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег обсе, Донбасс, боевики, обстрел, наблюдатели, Золотое

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия: "Реалистичен ли план Сайдика и нужен ли он Украине"

Вчера, 15:24

Сайт "Сегодня" вместе с экспертами хочет разобраться в новом варианте мирного плана для Донбасса

На Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек

1 февраля, 11:54

Враг грубо нарушает Минские договоренности и показывает нежелание мира

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе десятки танков боевиков

29 января, 22:40

Вражеская техника была обнаружена на полигоне возле населенного пункта Шимшиновка

Дания выделит дополнительные средства миссии ОБСЕ в Украине

29 января, 10:50

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также получит дополнительные средства

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии