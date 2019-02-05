На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности

Неподалеку от представителей миссии произошел взрыв, и им пришлось быстро покинуть линию разграничения

Патруль ОБСЕ. Фото: Facebook

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg 2019-02-05T12:59:00+02:00 Донбасс Неподалеку от представителей миссии произошел взрыв, и им пришлось быстро покинуть линию разграничения

В районе населенного пункта Золотое, что в Луганской области, наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне обстрела, который устроили боевики. Тем самым оккупанты грубо препятствовали работе мониторинговой миссии. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

4 февраля пятеро сотрудников патруля СММ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе города Золотое (к западу от Луганска) для осуществления мониторинга ситуации безопасности.

"В период между 10:25 и 10:30 два члена патруля, которые находились у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-востоку. В 10:30, когда они уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились. Взрывы сопровождались пламенем, дымом и с разлетом сажи и снега", – говорится в сообщении.

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В ООС отметили, что патруль сразу переместился примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2 (Карбонит, на запад от Луганска) и между 10:40 и 10:50 зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возрастала. Патруль был вынужден покинуть этот район.

Напомним, недавно российские военные угрожали наблюдателям ОБСЕ. 20 января во время полета БПЛА наблюдателей над оккупированными районами Луганской области, неподалеку от поселка Софиевка наблюдатели потеряли с ним связь, а оккупанты угрожали сбить беспилотник.

Как сегодня сообщалось, вблизи Луганска замечено много техники боевиков. Наблюдатели заметили вблизи поселков Мирное и Белое десятки единиц танков и артиллерии различного типа, что идет в нарушение Минских договоренностей.

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