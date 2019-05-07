На Донбассе наблюдатели заметили передвижение 20 установок "Град"

Наблюдатели заметили вражеские "Грады", танки и тяжелые орудия

Установка РСЗО "Град" // Фото Минобороны РФ.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе с 3 по 5 мая 20 зафиксировали установок "Град", которые были размещены с нарушением линии отвода.

Как сообщается в отчете миссии ОБСЕ, мини-беспилотник наблюдателей зафиксировал семь систем БМ-21 "Град" калибра 122 мм на полигоне возле Миусинска, в 62 км юго-западнее Луганска.

Также были зафиксированы восемь установок залпового огня возле населенного пункта Садовый.

Кроме того, отмечены пять танков Т-72, пять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм, десять буксируемых гаубиц – пять Д-30 и пять единиц 2А65 "Мста-Б", калибра 152 мм.

Еще пять установок "Град", пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела"-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) были замечены в центре Луганска.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что на "Бахмутке" боевикам не хватает сил, а под Донецком засекли "кочующие" минометы .

Также сообщалось, что боевики стягивают на передовую тяжелое оружие . Кроме того, было опубликовано видео уничтожения блиндажа боевиков .

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