На Донбассе началась COVID-вакцинация военных (фото)

В зоне проведения Операции объединенных сил стартовала COVID-вакцинация военнослужащих ВСУ.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацинировать личный состав госпиталя и отдельной автосанитарной роты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что завтра мобильные бригады – врач-анестезиолог, терапевт и медицинская сестра – начнут выезжать непосредственно в подразделения для вакцинации бойцов ВСУ.

Реклама / Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

В тренде Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

/ Фото: Facebook

Реклама

/ Фото: Facebook

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что готов вакцинироваться от коронавируса хоть первым, но все-таки будет прививаться вместе с военными.

Также мы писали, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат Covishield.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием Covishield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама