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На Донбассе началась COVID-вакцинация военных (фото)

25 февраля, 22:32

Виталий Семченко Виталий Семченко

В зону проведения ООС доставлено 7200 доз вакцины

В зоне проведения Операции объединенных сил стартовала COVID-вакцинация военнослужащих ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 AstraZeneca в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацинировать личный состав госпиталя и отдельной автосанитарной роты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что завтра мобильные бригады – врач-анестезиолог, терапевт и медицинская сестра – начнут выезжать непосредственно в подразделения для вакцинации бойцов ВСУ.

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/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что готов вакцинироваться от коронавируса хоть первым, но все-таки будет прививаться вместе с военными.

Также мы писали, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат Covishield.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием Covishield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Донбасс вакцинация вакцина коронавирус ООС COVID-19
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