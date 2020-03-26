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На Донбассе начали массово тестировать военных на COVID-19

26 марта, 19:32

Руслан Ровик

Проверку начали с Мариуполя, где был выявлен один заболевший

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе среди военных начались массовые проверки на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Как стало известно, в один из военных госпиталей представители фонда "Вернись живым" передали 1000 наборов для тестирования инфекции.

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Сначала проверять будут военных с симптомами простуды и тех, у кого были контакты с подтвержденными случаями. Также под первую волну попадут офицеры военной службы правопорядка, командиры частей и подразделений.

Результаты после лабораторного исследования будет получать непосредственно медицинская служба.

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Также сообщается, что массовым тестированием военных намерены покрыть всю линию фронта, а начались проверки с Мариуполя, где ранее выявили случай коронавируса.

Напомним, мы сообщали, что, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период с 10 по 20 апреля, на пасхальные праздники.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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проверка Донбасс Мариуполь ОРВИ тестирование коронавирус

Источник: Сегодня

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