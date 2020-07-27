На Донбассе начался полный режим прекращения огня

Но 26 июля российские наемники 13 раз открывали огонь по украинским позициям

В полночь 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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Об этом сообщает Операция объединенных сил в сообщении в Facebook.

Но меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. Подразделения из состава ООС готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей.

"Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых "якобы изымают штатное вооружение" могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части", – говорится в сообщении.

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Также 26 июля российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

В частности у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского зафиксировано применение минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелкового вооружения.

Недалеко от Счастья противник применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки было выпущено три реактивных снаряда калибра 122-мм и велся огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В штабе отметили, что в пяти случаях подразделения ООС из штатного вооружения открывали огонь.

"За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", – говорится в сообщении.

Также противник сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. "Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 относится дистанционным и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов", – заметили украинские военные.

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – читаем в сообщении из штаба.

Также российские наемники продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. По направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82-мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82-мм. "Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – резюмировали в ООС.

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Напомним, что ранее сообщалось, что международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы, если враг нарушит договоренности о режиме прекращении огня на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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