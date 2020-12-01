На Донбассе находятся 35 тысяч боевиков, но у России возникла проблема

На оккупированной части Донбасса находится около трех тысяч российских военных, а общая численность оккупационных войск составляет более 35 тысяч боевиков.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас в "Л/ДНР" враг испытывает нехватку личного состава и в связи с этим срочно проводит мобилизацию. Более укомплектованными являются тыловые части и подразделения боевиков.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок "1 и 2 АК" комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", – заявил Скибицкий.

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При этом он указывает, что на Донбассе находится около трех тысяч кадровых военных ВС РФ, а штатная численность российских оккупационных войск (большинство местные боевики и наемники) составляет 35 500 человек.

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В разведке отмечают, что оккупантам тяжело набирать "мобилизованных", поскольку из-за тяжелых социально-экономических условий большая часть населения "Л/ДНР" выезжает в Россию. В связи с этим оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики вызывают "военнообязанных" на сборы. Оккупанты отправляют мужчин 18-45 лет на полигоны.

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