На Донбассе находятся 35 тысяч боевиков, но у России возникла проблема

На оккупированной части Донбасса находится около трех тысяч российских военных, а общая численность оккупационных войск составляет более 35 тысяч боевиков.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, сейчас в "Л/ДНР" враг испытывает нехватку личного состава и в связи с этим срочно проводит мобилизацию. Более укомплектованными являются тыловые части и подразделения боевиков.
"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок "1 и 2 АК" комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", – заявил Скибицкий.
При этом он указывает, что на Донбассе находится около трех тысяч кадровых военных ВС РФ, а штатная численность российских оккупационных войск (большинство местные боевики и наемники) составляет 35 500 человек.
В разведке отмечают, что оккупантам тяжело набирать "мобилизованных", поскольку из-за тяжелых социально-экономических условий большая часть населения "Л/ДНР" выезжает в Россию. В связи с этим оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.
Как сообщали новости "Сегодня", боевики вызывают "военнообязанных" на сборы. Оккупанты отправляют мужчин 18-45 лет на полигоны.
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