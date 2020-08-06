На Донбассе нашли крупный тайник боевиков с гранатами и взрывчаткой

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в Донецкой области тайник со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме.
"Средства поражения он планировал в дальнейшем задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - говорится в сообщении.
В тайнике правоохранители обнаружили:
- более 5 кг тротила и 3 кг пластида;
- 3 ручных противотанковых гранатомета;
- противотанковую мину ТМ 62М;
- 3 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- 12 гранат РГД-5 с запалами и 16 противопехотных гранат РГО;
- 3 электродетонатора;
- винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45 мм.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.
Ранее в Покровском районе Донецкой области мужчина, собирая хворост, наткнулся на тайник с боеприпасами.
Такжесхрон с оружием и боеприпасами правоохранители обнаружили в Луганской области в лесополосе.
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