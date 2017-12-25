На Донбассе нашли мертвого мужчину

Боевые действия на Донбассе продолжают уносить жизни мирного населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, рассказали наблюдатели, вблизи подконтрольного правительству г. Горское (63 км к западу от Луганска) было обнаружено тело мужчины.

"Медперсонал морга в Лисичанске сообщил команде СММ, что тело мужчины было обнаружено в районе между подконтрольным правительству н.п. Золотое-4 и подконтрольным "ЛНР" н. п. Золотое-5. Сотрудник морга также сообщил, что мужчина возрастом 37 лет был жителем Горского и погиб в результате осколочный ранений грудной клетки", – говорится в отчете миссии.

Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их города во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.