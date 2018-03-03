На Донбассе нашли запрещенную российскую мину
Также правоохранители обнаружили более тысячи патронов
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО запрещенную противопехотную мину российского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами", – говорится в сообщении.
В частности, в подземном хранилище в Бахмутском районе оперативники нашли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Такая мина есть в вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.
А во втором тайнике в Волновахском районе правоохранители обнаружили более тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.
Также отмечено, что у жительницы этого же района оперативники изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.
Напомним, в течение прошедших суток, 3 марта, боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного.
Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
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