На Донбассе нашли запрещенную российскую мину

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО запрещенную противопехотную мину российского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами", – говорится в сообщении.

В частности, в подземном хранилище в Бахмутском районе оперативники нашли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Такая мина есть в вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.

А во втором тайнике в Волновахском районе правоохранители обнаружили более тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Также отмечено, что у жительницы этого же района оперативники изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

Напомним, в течение прошедших суток, 3 марта, боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного.

Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.