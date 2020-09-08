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На Донбассе наступила тишина после двух дней обстрелов

8 сентября, 07:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинские военные полностью контролируют ситуацию

На Донбассе за прошедшие сутки, 7 сентября, боевики один раз обстреляли украинские позиции, нарушив установленные договоренности. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная и полностью контролируется украинским воинами. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Враг совершил одиночные провокационные выстрелы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета вблизи поселка Каменка в Донецкой области.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", – написали в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток, 8 сентября, обстрелов не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина. В штабе ООС подчеркнули, что украинские бойцы готовы реагировать на "любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника".

Кроме военных ВСУ, в районе проведения операции находятся и другие составляющие сил обороны. Так, саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывчатку.

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Кроме этого, спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и инфраструктуру. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

Напомним, ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе.

На следующий день боевики обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета. В результате пострадал боец ВСУ, его госпитализировали.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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