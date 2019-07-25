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На Донбассе наступило временное затишье

25 июля, 00:40

Потерь с украинской стороны не зафиксировано

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.

С начала суток среды, 24 июля, обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в обнародованном около 19.00 среды на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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