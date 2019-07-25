На Донбассе наступило временное затишье

Потерь с украинской стороны не зафиксировано

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

С начала суток среды, 24 июля, обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в обнародованном около 19.00 среды на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе наступило временное затишье". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"