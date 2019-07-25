На Донбассе наступило временное затишье
Потерь с украинской стороны не зафиксировано
С начала суток среды, 24 июля, обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в обнародованном около 19.00 среды на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.
Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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