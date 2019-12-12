На Донбассе не прекращаются обстрелы: двое военнослужащих ранены

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За прошлые сутки, 11 декабря, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. У Новомихайловки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. У Лебединского и Авдеевки оккупанты ударили из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов. Дважды неподалеку Зайцево стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Крымского и дважды у Майского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Напомним, 10 декабря боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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