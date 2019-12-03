На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувши сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 2 декабря, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

Реклама

Еще четыре вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Павлополя велся огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Старогнатовки оккупанты ударили из стрелкового оружия. Вблизи Лебединского стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов. У Авдеевки боевики применили АГС, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", - рассказали в ООС.

Напомним, 1 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестных устройствах погибли двое украинских военнослужащих.

Отметим, что в последнее время на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. Как сообщали новости "Сегодня", в последний день осени враг немного приутих и было рекордно мало атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама