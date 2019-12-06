На Донбассе не прекращаются обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 5 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили два обстрела. У Широкино велся огонь из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Лебединского оккупанты ударили из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Вблизи Крымского стреляли из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Луганского и Майского ударили из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг устроил неподалеку Новолуганского. В районе Зайцево велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 4 декабря боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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