На Донбассе не прекращаются обстрелы: в рядах ВСУ – потери

За прошлые сутки, 6 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму, сообщили в пресс-центре ООС.
"6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил один обстрел:
- боевики ударили из крупнокалиберного пулемета по Красногоровке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:
- дважды у Орехового стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 25 мин;
- в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил травму", – рассказали в ООС.
Напомним, 5 февраля боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму.
Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ.
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