На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы: ВСУ понесли потери

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 15 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили один обстрел – вблизи Лебединского. Там велся огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Неподалеку Луганского стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Еще два обстрела из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов оккупанты устроили у Крымского. В районе Хутора Вольного велся огонь из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска – из СПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Зайцев оккупанты ударили из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Напомним, 14 декабря российские вооруженные формирования и контролируемые ими боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один из военнослужащих ООС погиб и еще двое были ранены.

А 13 декабря, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, из-за чего один военнослужащий получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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