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На Донбассе не утихает огонь: боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ

17 октября, 07:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Противник стрелял в районе двух населенных пунктов

На Донбассе боевики трижды за прошлые сутки обстреляли позиции украинских военных.

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Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным штаба, оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня возле села Водяное. Там стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а вечером 16 октября противник совершил дистанционное минирование территории возле украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, в районе Марьинки боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Наши защитники не стреляли в ответ на вражеские огневые провокации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

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За 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Бойцы ВСУ полностью контролируют ситуацию.

Напомним, недавно на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также мы писали, что в "Л/ДНР" мужчин до 35 лет вызывают на военные сборы.

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Донбасс боевики обстрелы
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