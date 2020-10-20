На Донбассе не утихает огонь: где боевики стреляли в этот раз

Боевики на Донбассе 20 октября два раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
По данным штаба, противник открыл огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск. Боевики использовали стрелковое оружие.
Также в публикации уточнили, что украинские военнослужащие не пострадали, поэтому бойцы ВСУ не открывали ответный огонь.
Напомним, недавно разведчики Службы безопасности Украины выяснили, что боевики на Донбассе заставляют жителей Луганской области присоединяться к террористическим группировкам т. н. "ЛНР".
Также сообщалось, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.
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