На Донбассе не утихает огонь: где боевики стреляли в этот раз

Боевики на Донбассе 20 октября два раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник открыл огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск. Боевики использовали стрелковое оружие.

Также в публикации уточнили, что украинские военнослужащие не пострадали, поэтому бойцы ВСУ не открывали ответный огонь.

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Напомним, недавно разведчики Службы безопасности Украины выяснили, что боевики на Донбассе заставляют жителей Луганской области присоединяться к террористическим группировкам т. н. "ЛНР".

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Также сообщалось, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

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