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На Донбассе не утихает огонь: под Мариуполем ранен украинский военный

13 июня, 15:50

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пострадавшего уже госпитализировали

Боевики на Донбассе 13 июня обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пищевик, что возле Мариуполя, в результате чего пострадал один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащему оперативно была оказана первая медицинская помощь, мужчину госпитализировали.

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В свою очередь подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали противнику адекватный ответ, потери врага уточняются.

Напомним, сегодня, 13 июня, шестая годовщина освобождения Мариуполя от банд сепаратистов. В этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть сделает все, чтобы "однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму".

Кроме того, за прошедшие сутки,12 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

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