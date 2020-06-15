На Донбассе не утихает вражеский огонь: боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

За прошлые сутки, 14 июня, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре ООС.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- пять раз вблизи Луганского оккупанты применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы
- неподалеку Орехово и Майского и дважды у Хутора Свободного боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил:
- дважды вблизи Авдеевки и Каменки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия
- из станковых и ручных противотанковых гранатометов велся огонь неподалеку Марьинки
- у Песков работали вражеские снайперы
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
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