На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 19 февраля, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы девять обстрелов:

Реклама

рядом с Новомихайловкой стреляли из миномета калибра 120 мм – враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика стреляли из 82-мм миномета – 2 мины, а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

два раза неподалеку Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки оккупанты ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды рядом с Лебединским стреляли из 82-мм миномета – 10 мин, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Красногоровки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки боевики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

неподалеку Новозвановки оккупанты применили миномет калибра 120 мм – 7 мин и станковый противотанковый гранатомет – 8 выстрелов.

"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 19 февраля боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий был ранен.

Также мы писали о том, что 18 февраля стало наиболее жаркимза последнее время на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама