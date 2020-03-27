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На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

27 марта, 07:21

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружия

За прошлые сутки, 26 марта, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела:

  • вблизи Павлополя боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм;
  • защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем;
  • защитников Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
  • по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки ударили из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано один обстрел:

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  • по позициям украинских защитников неподалеку Луганского ударили из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

"Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 марта боевики устроили девять обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

В тренде
Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе: где было "жарко"

Кроме того, сообщалось, что за прошлую неделю украинским военным удалось уничтожить более 10 боевиков. Еще около 20 оккупантов были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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