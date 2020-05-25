На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 24 мая, российские боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

у Каменки стреляли из 122 мм артиллерийских систем

рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра и применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие

по окрестностям Красногоровки стреляли из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

по защитникам Новотроицкого и трижды у Старогнатовки оккупанты ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

недалеко от Водяного велся огонь из минометов 120 мм и 82 мм – выпустили 13 мин

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли:

у Орехово оккупанты дважды применили 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

неподалеку Новолуганского огонь велся дважды – боевики выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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