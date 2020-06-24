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На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

24 июня, 07:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

За прошлые сутки, 23 июня, российские боевики четыре раза обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

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"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • вблизи Орехово и Луганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:

  • у Павлополя применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • у Водяного стреляли из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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