На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 23 июня, российские боевики четыре раза обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- вблизи Орехово и Луганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:
- у Павлополя применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- у Водяного стреляли из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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