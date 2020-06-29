На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены двое военнослужащих

Боевики снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. Сегодня, 29 июня, оккупанты ударили по позициям ВСУ вблизи Крымского. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

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"По позициям украинских защитников вблизи Крымского российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой их госпитализировали в военно-медицинское учреждение. Там им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - добавили в ООС.

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Напомним, сутками ранее, 28 июня, российские боевики восемь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих не было.

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Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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