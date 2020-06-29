На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены двое военнослужащих

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. Сегодня, 29 июня, оккупанты ударили по позициям ВСУ вблизи Крымского. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.
"По позициям украинских защитников вблизи Крымского российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой их госпитализировали в военно-медицинское учреждение. Там им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.
"Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - добавили в ООС.
Напомним, сутками ранее, 28 июня, российские боевики восемь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих не было.
Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
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