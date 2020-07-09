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Оккупанты на Донбассе ужесточили обстрелы: у ВСУ потери

9 июля, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На Донбассе под обстрел боевиков попали и жилые дома

За прошлые сутки, 8 июля, российские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще трое – получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Как говорится в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Вольный и Орехово оккупанты применили против наших защитников минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. У Новолуганского и Новозвановки враг использовал минометы 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также вблизи Зайцево противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов, враг использовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики активизировались неподалеку Марьинки – оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Возле Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждены потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских воинов получили ранения.

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Напомним, 7 июля российские боевики 13 раз обстреливали наши позиции на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также мы сообщали, что боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потери.

Какая ситуация на фронте – смотрите видео.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы запрещенное оружие ООС потери боевиков

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