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На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

9 апреля, 07:21

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза открывал огонь:

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  • у Павлополя велся огонь из минометов калибра 82 мм, выпустив 20 мин;
  • восемь вражеских мин этого же калибра оккупанты выпустили в районе Гнутово;
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по защитникам Марьинки;
  • стрелковое оружие оккупанты применили против защитников в районе Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре обстрела:

  • 17 мин 120-го калибра оккупанты выпустили у Новоалександровки;
  • возле Орехово велся огонь из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку от Зайцево российские наемники дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

ВСУ обстрелы боевиков без ответа не оставили – минимум пять российских наемников получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 7 апреля оккупанты десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Отметим, что тогда под обстрел боевиков на Донбассе попали даже журналисты программы "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

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