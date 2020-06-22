На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 21 июня, российские боевики 10 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

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"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 21 июня противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

у Крымского, Железного и Шумов оккупанты применили минометы 120-го и 82-го калибра и использовали станковые противотанковые гранатометы;

неподалеку Новотошковского в ход пошли 82-х мм минометы;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:

три раза неподалеку Авдеевки велся огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки враг использовал противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Кроме того, боевики вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. Никто из местных жителей не пострадал.

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"Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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