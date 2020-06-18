На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 17 июня, российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, один ранен и еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

вблизи Орехово боевики использовали минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

защитников Крымского обстреляли из минометов калибра 120 мм;

неподалеку Шумов применили стрелковое оружие;

у Луганского ударили из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

у Опытного стреляли из автоматических станковых гранатометов;

в районе Водяного велся огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Пищевика враг применил минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

у Авдеевки стреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер;

на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому враг применил минометы различных систем.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование", - рассказали в ООС.

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По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

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Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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