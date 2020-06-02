На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 1 июня, российские боевики устроили три обстрела на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

дважды боевики стреляли неподалеку Гнутово. Сначала противник применил гранатометы различных систем, а потом привел БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли:

у Попасной враг ударил из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Он был доставлен в военный медицинское учреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, за минувшие сутки на Донбассе ранили двух оккупантов.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" огнем в ответ. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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