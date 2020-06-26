На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 25 июня, российские боевики семь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.
"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
Оккупанты ударили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Недалеко от Хутора Вольного два раза стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Крымского враг применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Огонь велся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- В пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- У Широкина дважды ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
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