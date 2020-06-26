На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 25 июня, российские боевики семь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

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"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Недалеко от Хутора Вольного два раза стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Крымского враг применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Огонь велся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

У Широкина дважды ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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