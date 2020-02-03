На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Боевики снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 2 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих были ранены, еще один – получил боевое поражения, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил четыре обстрела:

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дважды вблизи Песков стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского велся огонь из станкового противотанкового гранатомета – противник совершил 9 выстрелов, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой оккупанты ударили из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь вражеских обстрелов:

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четыре раза в районе Луганского стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Крымского велся огонь из 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского враг применил миномет калибра 120 мм – 6 мин;

недалеко от Гладосово боевики ударили из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения", – рассказали в ООС.

Напомним, 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения и один погиб.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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