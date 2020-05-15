На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ жестко ответили на обстрелы

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 14 мая, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе.Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Песков и дважды у Авдеевки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

защитников Верхнеторецкого обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем

у Новомихайловки и Красногоровки оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы

у Водяного огонь велся из крупнокалиберных пулеметов

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы зафиксировали:

дважды огонь велся у Орехово – тут оккупанты использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

неподалеку Хутора Свободного враг применил 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

по окрестностям Зайцевого враг ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

Напомним, 13 мая от пули снайпера на Донбассе погиб боец ВСУ. Медики пытались спасти военного, но он скончался во время операции.

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Также стало известно, что на Донбассе погиб офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Боец служил в отдельном отряде спецназначений. Офицер в боевых действиях на Донбассе участвовал с начала российской агрессии.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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