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На Донбассе не утихают обстрелы: боевики получили "по зубам" от ВСУ

4 июня, 07:11

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из крупнокалиберных пулеметов

За прошлые сутки, 3 июня, российские боевики устроили четыре обстрела на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Итак, огонь велся в таких местах:

  • дважды неподалеку Павлополя боевики применили вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
  • у Широкина стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • по защитникам Богдановки ударили из крупнокалиберных пулеметов.

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"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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