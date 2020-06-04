На Донбассе не утихают обстрелы: боевики получили "по зубам" от ВСУ

За прошлые сутки, 3 июня, российские боевики устроили четыре обстрела на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Итак, огонь велся в таких местах:
- дважды неподалеку Павлополя боевики применили вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
- у Широкина стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- по защитникам Богдановки ударили из крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
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