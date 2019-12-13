Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

На Донбассе не утихают обстрелы: где велся вражеский огонь

13 декабря, 07:11

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 12 декабря, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. У Авдеевки велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили неподалеку Павлополя. Вблизи Широкино стреляли из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. У Южного велся огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия. А вблизи Новолуганского враг ударил из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по Донбассу
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по ДонбассуПолитика
Герой Украины Адам
Герой Украины Адам "не соответствует должности": на скандал отреагировал министр обороныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...