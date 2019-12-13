На Донбассе не утихают обстрелы: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 12 декабря, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. У Авдеевки велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили неподалеку Павлополя. Вблизи Широкино стреляли из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. У Южного велся огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия. А вблизи Новолуганского враг ударил из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

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