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На Донбассе не утихают обстрелы: где велся вражеский огонь

8 января, 07:33

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 7 января, боевики два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики открывали огонь по украинским позициям недалеко от Васильевки.

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"Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 6 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда два бойца ВСУ были ранены.

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Фото: www.radiosvoboda.org

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

Смотрите также в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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