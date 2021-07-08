На Донбассе ранен боец ВСУ. Где шли бои

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Кроме того, за минувшие сутки, 7 июля, боевики шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

оккупанты применяли минометы 82-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

военные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 8 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией