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На Донбассе ранен боец ВСУ. Где шли бои

8 июля 2021 8:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Кроме того, за минувшие сутки, 7 июля, боевики шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

  • Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
  • Вблизи Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 8 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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  • Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.
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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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