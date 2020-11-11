Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военнослужащий

11 ноября, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 ноября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи населенного пункта Водяное днем противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра. Наши военнослужащие в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В тренде
Уничтоженный Россией Донецкий аэропорт режут на металлолом: видео
Реклама

О случившемся сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие.

Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)
Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)Украина
Почему Маркива ненавидела российская пропаганда: 5 причин
Почему Маркива ненавидела российская пропаганда: 5 причинПолитика
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областяхПолитика
Резников рассказал, кто возьмет под охрану ОРДЛО после ухода России
Резников рассказал, кто возьмет под охрану ОРДЛО после ухода РоссииПолитика
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" состоится. Зеленский назвал датуПолитика
У Путина отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе до 31 марта
У Путина отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе до 31 мартаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять