На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военнослужащий

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 ноября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Водяное днем противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра. Наши военнослужащие в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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О случившемся сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие.

Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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