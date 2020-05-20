На Донбассе не утихают обстрелы: ВСУ нанесли боевикам серьезный урон

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» вооружения

За прошлые сутки, 19 мая, российские боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Богдановки, Красногоровки, и дважды у Тарамчука и Водяного оккупанты ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:

по защитниках Новотошковского оккупанты дважды ударили из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин

у Крымского боевики применили 120 мм минометы – 15 мин

недалеко от Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применили крупнокалиберные пулеметы

"Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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