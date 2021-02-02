Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе не утихают обстрелы: за неделю боевики ранили пятерых армейцев

2 февраля, 03:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Военные фиксируют резкий рост количества обстрелов по всей линии фронта

Неподалеку оккупированного Донецка снайперская пуля пробила насквозь каску украинского военного и ранила бойца в голову.

Реклама

За его жизнь борются медики в харьковском госпитале, рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

Армейцев ранили посреди дня. Они передвигались между позициями и вышли на открытый участок. Именно в тот момент боевики и открыли огонь.

Валерий вместе с собратьями подходил к укрытию и услышал выстрелы.

"Два хлопка, мы сразу легли. Я говорю – ложись и мы легли. Я не думал, что по нам стреляли. Просто два хлопка. Я стал звать ребят, а они молчат", – рассказывает Валерий.

Реклама

Александр первым бросился спасать бойцов. Оба были в сознании, когда он их перевязывал:

"Я прибежал. Лежал Влад. Раскрыта голова, мозги. Быстро раскрыли аптечку. Бинты достали, специальную прикладку... Сверху приложили, придавили хоть как-то", – говорит Александр.

В тренде
Пожаловался на соседей и получил штраф: в Луцке копы наказали мужчину

Армеец не сомневается – стрелял снайпер.

"Там целились одному в сердце, одному – в голову", – рассказывает Александр.

Это уже пятый ранен армеец за последнюю неделю, один умер в больнице.

Реклама

Воины фиксируют резкий рост количества обстрелов по всей линии фронта. Раненых снайпером бойцов эвакуировали в госпиталь в Харьков. Один в реанимации, состояние другого – стабилизировали.

Видео: Сегодня

Напомним, неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донецк Донбасс снайпер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять