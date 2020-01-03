На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где велся огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

/ Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 2 января, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Два обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Реклама

вблизи Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Еще два обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

у Орехово оккупанты ударили из подствольного гранатомета;

в районе Новолуганского применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, боевики не только под Новый год атаковали бойцов ВСУ на Донбассе, но и сразу же в первый день года. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Ранее мы сообщали, что в течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама