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На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где велся огонь

24 июля, 07:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 23 июля, российские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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"23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • неподалеку Старогнатовки дважды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • вблизи Гнутово оккупанты ударили из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:

  • у Новотошковского боевики применили минометы калибра 120 мм;
  • вблизи Причепиловки и Орехово противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

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Ранее мы сообщали, что, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля – российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.

Кроме того, недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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