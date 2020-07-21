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На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

21 июля, 07:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 20 июля, российские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • недалеко от населенного пункта Мироновский оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы;
  • вблизи Шумов дважды ударили из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия;
  • у Орехово и Новотошковского велся огонь из минометов 120-го и 82-го калибров;
  • у Причепиловки, Попасной и Луганского применили гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

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Ранее мы сообщали, что, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.

Кроме того, недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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