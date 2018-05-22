На Донбассе обнаружено скопление тяжелого вооружения оккупантов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения контролируемых Россией боевиков возле оккупированной Бугаевки.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 20 мая до 19:30 21 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, что предусмотрено комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

"20 мая в неподконтрольных правительству (Украины) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 15 самоходных гаубиц (2С1" Гвоздика ", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм) юго-восточнее населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска)", – говорится в отчете.

В то же время, в том же районе беспилотник также зафиксировал около 60 боевых бронированных машин и другую технику, что является нарушением определенных координат для отвода вооружения.

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Кроме того, на следующий день наблюдатели видели 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Вместе с тем, возле Бугаевки беспилотник СММ обнаружил 21 танк (Т-64), 4 зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10") и 7 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм).

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ констатируют наибольшее обострение ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.