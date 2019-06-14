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На Донбассе обнаружили более 40 запрещенных мин: появилось видео

14 июня, 09:42

Противопехотные мины ПМН-2 запрещены для использования в военных конфликтах

Мины ПМН-2. Фото: Facebook/ООС
Мины ПМН-2. Фото: Facebook/ООС.

Силы ООС продолжают находить на Донбассе запрещенные российские мины, которые нельзя использовать в военных конфликтах согласной Оттавской конвенции. Противопехотные фугасные мины обнаружены на занятых ВСУ новых позициях под Марьинкой вблизи Донецка, сообщает штаб Объединенных сил.

Стало известно, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.

"При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мены не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства. Согласно Оттавской конвенции (РФ не является участнице конвенции – ред.) применения противопехотных мин как одного из средств войны запрещено", – сообщают военные.

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ПМН-2 – противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины. Мина детонирует, когда человек наступает на датчик (черный крестообразное выступление на верхней плоскости).

Также напоминается, что в 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию, после чего ВСУ отказались от использования данных мин, доставшимся им в наследие от СССР. В итоге последняя мина типа ПМН была ликвидирована 2003 года на Донбассе.

Напомним, в прошлом году начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковник Максим Комиссаров заявлял, что Россия поставляет на Донбасс запрещенные мины. Военные рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой.

Также новости "Сегодня" сообщали, как ВСУ уничтожили запрещенные российские мины. Всего было уничтожено 14 противопехотных мин ПМН-2, еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали.

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Тег Донбасс, мины, ООС

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Сегодня

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